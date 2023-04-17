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НовостиНедвижимость17 апреля 2023 12:33

Примите участие в выборе названия нового парка от ГК «Страна Девелопмент»

Примите участие в выборе названия нового парка от ГК «Страна Девелопмент»
Это общественное пространство будет открыто для всех горожан.

Это общественное пространство будет открыто для всех горожан.

Не выходя из дома, тюменцы могут выбрать название нового парка. Онлайн-голосование проходит на портале «Я решаю!». Домашний, Новосёлов, Соседский сад, Новолесье – всего восемь названий предложили власти города. Старт голосованию в своих социальных сетях дал Руслан Кухарук. Также жители Тюмени могут предложить свой вариант. Голосование завершится 23 апреля.

Общественный парк – подарок для горожан от самого крупного в Тюмени застройщика «Страна Девелопмент». Он расположится в районе Плеханово на улице Новосёлов, рядом с новым жилым комплексом «Домашний», который также строит «Страна».

И дети, и взрослые найдут здесь занятие для себя.

И дети, и взрослые найдут здесь занятие для себя.

И дети, и взрослые найдут здесь занятие для себя.

И дети, и взрослые найдут здесь занятие для себя.

Площадь всего парка – два гектара. Он будет разделён на несколько зон по функционалу. Центральную часть займет площадь для встреч и совместных событий. Для детей архитекторы предусмотрели разноформатные игровые площадки. Для родителей – многочисленные зоны для отдыха в тени и на солнце, релакс-зона с подвесными качелями.

Особое место в парке уделено спортивной тематике. Дорожки для велосипедистов, воркаут-площадки для фитнес-любителей, пространства для йоги, площадка с теннисными столами и прогулочные тропы как для активного отдыха всей семьи, так и для спокойных прогулок.

Спортсмены оценят многочисленные зоны.

Спортсмены оценят многочисленные зоны.

Спортсмены оценят многочисленные зоны.

Спортсмены оценят многочисленные зоны.

Для владельцев собак «Страна Девелопмент» предусмотрела специализированную площадку для выгула и дрессировки домашних питомцев. Там будут установлены снаряды для активных игр и тренировок – горки, тоннели, подиумы, барьеры.

«Страна Девелопмент» подарит городу сквер с площадками для выгула собак.

«Страна Девелопмент» подарит городу сквер с площадками для выгула собак.

«Страна Девелопмент» подарит городу сквер с площадками для выгула собак.

«Страна Девелопмент» подарит городу сквер с площадками для выгула собак.

Это не первый опыт, когда застройщик создает общественные пространства для тюменцев и гостей города. Набережная у ЖК «Европейский берег» – это особенное пространство, аналогов которому на данный момент нет ни в Тюмени, ни в регионе. Благодаря сотрудничеству городских властей и девелопера удалось создать новую, современную набережную, которая стала точкой притяжения. По инициативе строительной компании городская территория была передана застройщику, который занялся ее благоустройством за свой счет.

Справка

«Страна Девелопмент» – федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м. В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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