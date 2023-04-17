Примите участие в выборе названия нового парка от ГК «Страна Девелопмент»

Это общественное пространство будет открыто для всех горожан.

Не выходя из дома, тюменцы могут выбрать название нового парка. Онлайн-голосование проходит на портале «Я решаю!». Домашний, Новосёлов, Соседский сад, Новолесье – всего восемь названий предложили власти города. Старт голосованию в своих социальных сетях дал Руслан Кухарук. Также жители Тюмени могут предложить свой вариант. Голосование завершится 23 апреля.

Общественный парк – подарок для горожан от самого крупного в Тюмени застройщика «Страна Девелопмент». Он расположится в районе Плеханово на улице Новосёлов, рядом с новым жилым комплексом «Домашний», который также строит «Страна».

И дети, и взрослые найдут здесь занятие для себя.

И дети, и взрослые найдут здесь занятие для себя.

Площадь всего парка – два гектара. Он будет разделён на несколько зон по функционалу. Центральную часть займет площадь для встреч и совместных событий. Для детей архитекторы предусмотрели разноформатные игровые площадки. Для родителей – многочисленные зоны для отдыха в тени и на солнце, релакс-зона с подвесными качелями.

Особое место в парке уделено спортивной тематике. Дорожки для велосипедистов, воркаут-площадки для фитнес-любителей, пространства для йоги, площадка с теннисными столами и прогулочные тропы как для активного отдыха всей семьи, так и для спокойных прогулок.

Спортсмены оценят многочисленные зоны.

Спортсмены оценят многочисленные зоны.

Для владельцев собак «Страна Девелопмент» предусмотрела специализированную площадку для выгула и дрессировки домашних питомцев. Там будут установлены снаряды для активных игр и тренировок – горки, тоннели, подиумы, барьеры.

«Страна Девелопмент» подарит городу сквер с площадками для выгула собак.

«Страна Девелопмент» подарит городу сквер с площадками для выгула собак.

Это не первый опыт, когда застройщик создает общественные пространства для тюменцев и гостей города. Набережная у ЖК «Европейский берег» – это особенное пространство, аналогов которому на данный момент нет ни в Тюмени, ни в регионе. Благодаря сотрудничеству городских властей и девелопера удалось создать новую, современную набережную, которая стала точкой притяжения. По инициативе строительной компании городская территория была передана застройщику, который занялся ее благоустройством за свой счет.

Справка

«Страна Девелопмент» – федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 14 лет девелопером построено около 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м. В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему ввода жилья. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.

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