Президент Путин наградил тюменца за помощь в устранении последствий теракта на Крымском мосту

Фото: официальный сайт президента РФ.

Президент России Владимир Путин вручил почетную грамоту сотруднику тюменской компании «Мостострой-11», который помогал восстанавливать Крымский мост после инцидента в октябре 2022 года. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

«За вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Бочкарева Павла Викторовича, руководителя технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала АО «Мостострой-11», – сообщается в документе перед подписью президента.

Также Путин наградил сотрудника департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тюменской области в Сладковском районе Виктора Зайцева.