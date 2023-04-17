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НовостиЗдоровье17 апреля 2023 11:56

В Тюмени годовалый малыш вылил на себя кипяток и получил термические ожоги 2-й степени

Родители малыша снимали квартиру без домофона
Серафима Краснова
В ОКБ №1 малышу поставили диагноз «термический ожог 1-2 степени стоп».

В ОКБ №1 малышу поставили диагноз «термический ожог 1-2 степени стоп».

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени в прошедшие сутки произошла трагедия с годовалым мальчиком. Ребенок потянул за провод только что вскипевшего электрочайника и опрокинул его на себя. Инцидент произошел в воскресенье, 16 апреля 2023 года.

Примечательно, что родители малыша снимали квартиру без домофона.

– Спустя 14 минут прибывшая бригада скорой медицинской помощи осматривала заплаканного малыша, у которого обе ножки покраснели и покрылись пузырями. Медики провели обезболивание и наложили противоожоговые повязки на раны, – уточнили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

В ОКБ № 1 малышу поставили диагноз «термический ожог первой-второй степени стоп».