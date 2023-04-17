Три тюменки прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс офис – 2023»

В конкурсе приняли участие сотрудницы 30 тюменских компаний. Фото: Татьяна Коркина

Тюменки прошли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс офис». Конкурс состоялся в прошедшие выходные. В нем приняли участие сотрудницы 30 тюменских компаний. В полуфинал попали три красавицы.

Одна из участниц, Анастасия Шилохвостова, является руководителем по иппотерапии в тюменской региональной общественной организации конного спорта. Почти четыре года назад девушка одержала победу во всероссийском конкурсе «Ты Уникальная».

Кроме того, маркетолог в инвестиционной компании «ПАСТУХОВ КАПИТАЛИС» Александра Копанева также прошла в полуфинал конкурса.

Тройку замкнула инженер тюменской компании Екатерина Погорельцева.