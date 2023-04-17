Radio RECORD очистит город Т….

Фото: «Медиа Траст Тюмень».

Radio Record знает, что стать супергероем может каждый!

Не первый год экодвижение «Зеленый хоровод» (https://vk.com/horovod_tmn) спасают уникальное место в Тюмени – «Городищенский лог». Свалка и равнодушное отношение местных жителей - всё это практически уничтожило уникальное по своему ландшафту и исторической значимости место города.

Приглашаем всех слушателей и неравнодушных жителей Тюмени собраться вместе на городской субботник, и сделать это в костюме супергероя. Тусовка в лучших традициях Radio Record: отличное настроение, конкурсы от ведущих, мастер-классы экоактивистов, подарки от партнеров! Выберем победителя в номинации «Лучший костюм»!

Встречаемся 29 апреля, в 12:00, на парковке бизнес-центра «Атриум».

Регистрируйтесь https://media-trast-tyumen-event.timepad.ru/event/2389878/

Подробности в группе https://vk.com/radiorecord72

Пора навести порядок, присоединяйся к ведущим Radio Record! Очисти город Т….

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