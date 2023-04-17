Тюмень 17 апреля затянуло дымом из-за полыхающей травы в Зареке

Причины и площадь возгорания еще выясняются. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Полыхающая трава стала причиной густого смога, повисшего над Тюменью в понедельник, 17 апреля 2023 года. В группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» бдительные тюменцы пожаловались на запах гари и дымку над городом. Жители гадали, откуда взялись столбы дыма.

Серый смог поднимается из заречной части Тюмени. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области редакции «КП-Тюмень» сообщили, что в Зареке полыхает трава.

– На 7 – 8-м километре Велижанского тракта горит сухая растительность. На месте уже работают 5 единиц пожарной техники и 21 человек пожарного подразделения города, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Причины и площадь возгорания еще выясняются, заявили в МЧС. Предположительно, огонь вспыхнул из-за человеческого фактора.

Напомним, что в Тюменской области за прошедшие сутки произошло более 18 природных возгораний. Некоторые из них тушат уже трое суток. Так, в поселке Винзили в пределах территории санаторной зоны вспыхнула ночью трава. Жители почувствовали запах гари и заметили дым. На место выезжали сотрудники МЧС. По словам очевидцев, к месту происшествия поспешил и мэр Тюмени Руслан Кухарук.