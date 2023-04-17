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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 8:59

Адвокат Виталия Бережного предупредил жителей в Тюмени о гуляющем по городу маньяке

Почуев продолжит защищать своего подопечного от влияния сформированного до суда общественного обвинительного вердикта
Серафима Краснова
Почуев продолжит защищать своего подопечного от влияния сформированного до суда общественного обвинительного вердикта.

Почуев продолжит защищать своего подопечного от влияния сформированного до суда общественного обвинительного вердикта.

Фото: Татьяна Коркина

Новый адвокат подозреваемого в убийстве маленькой девочки Виталия Бережного Александр Почуев предупредил тюменцев о разгуливающем по городу маньяке. Правозащитник уверен, что Бережной не виновен в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, а по Тюмени бродит настоящий преступник.

Почуев продолжит защищать своего подопечного от влияния сформированного до суда общественного обвинительного вердикта и по делам о защите чести.

– Сейчас я лишь могу донести до общественности его позицию: он этого страшного убийства и злодеяний, вменяемых ему, не совершал и оговорил себя под пытками, а истинный убийца на свободе. Он не должен безнаказанно подыскивать себе новых жертв на улицах города Тюмени! – сообщил адвокат Виталия Бережного.

Напомним, что за дело Бережного взялся знаменитый российский адвокат Александр Почуев. Подробности дела юрист опубликовал в своих социальных сетях. Однако через пару дней его попросили удалить информацию.