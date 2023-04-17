Адвокат Виталия Бережного предупредил жителей в Тюмени о гуляющем по городу маньяке

Почуев продолжит защищать своего подопечного от влияния сформированного до суда общественного обвинительного вердикта. Фото: Татьяна Коркина

Новый адвокат подозреваемого в убийстве маленькой девочки Виталия Бережного Александр Почуев предупредил тюменцев о разгуливающем по городу маньяке. Правозащитник уверен, что Бережной не виновен в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, а по Тюмени бродит настоящий преступник.

Почуев продолжит защищать своего подопечного от влияния сформированного до суда общественного обвинительного вердикта и по делам о защите чести.

– Сейчас я лишь могу донести до общественности его позицию: он этого страшного убийства и злодеяний, вменяемых ему, не совершал и оговорил себя под пытками, а истинный убийца на свободе. Он не должен безнаказанно подыскивать себе новых жертв на улицах города Тюмени! – сообщил адвокат Виталия Бережного.

Напомним, что за дело Бережного взялся знаменитый российский адвокат Александр Почуев. Подробности дела юрист опубликовал в своих социальных сетях. Однако через пару дней его попросили удалить информацию.