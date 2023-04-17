Билеты из Тюмени в Турцию и Дубай на майские праздники стоят от 17,5 тысяч рублей

Арабские Эмираты обойдутся жителям Тюменской области в 20,4 тысяч рублей. Фото: Татьяна Коркина

Аналитики сервиса по продаже авиабилетов рассказали, где в майские праздники собираются отдыхать тюменцы. Весьма дорогим для жителей станет полет в Грузию. На первом месте по доступным ценам оказалась Турция (Стамбул).

За перелет в эту страну тюменцам придется отдать около 17,5 тысячи рублей в одну сторону. Отметим, что это не прямой рейс. Арабские Эмираты обойдутся жителям Тюменской области в 20,4 тысячи рублей. Авиабилеты в Тбилиси из Тюмени стоят от 23,3 тысячи рублей.

Что касается российских маршрутов, то здесь полет для жителей обойдется от 2300 рублей. На путешествие в Москву тюменцам придется потратиться от 3700 рублей, а в Санкт-Петербург – 6100 рублей.