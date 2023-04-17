Жителей Тюмени приглашают посетить бесплатные семинары «Факультета осознанного родительства»

На первом семинаре цикла разберемся, почему важно знать об этапах созревания головного мозга. Фото: Татьяна Коркина

Психологи отмечают, что часто их встречи с родителями начинаются с просьбы «сделайте что-нибудь с моим ребенком». Хотя, как правило, работать в первую очередь надо со взрослыми. Многие проблемы в отношениях и их негативные последствия можно предотвратить или минимизировать, если владеть определенными знаниями и навыками. В современном мире есть множество каналов для развития родительских компетенций. Один из них – «Факультет осознанного родительства». Это циклы онлайн-семинаров, которые помогают лучше понимать своих детей, правильно реагировать на проблемы, возникающие в процессе воспитания, и дают практические инструменты для формирования комфортного психологического климата в семье.

«Факультет осознанного родительства» вновь стартует 22 апреля в 10.00 на youtube-канале.

Как отмечает Ольга Токарева, нейропсихолог, генеральный директор « Академии нейрокоррекции и логопедии», созревание центральной нервной системы протекает в соответствии с четкой программой, контролируемой генетически и продолжающейся после рождения. Одни дети развиваются быстрее, другие медленнее, но все идут в основном по одному и тому же пути. Если ребенок не осваивает тот или иной навык, «прописанный» в биологической программе физического развития, он пропускает и важный этап развития мозга. На первом семинаре цикла с Ольгой Токаревой разберемся, почему важно знать об этапах созревания головного мозга и своевременного развития ребенка.

– Первое, что важно учитывать родителям, – физиология ребенка. Это позволит, с одной стороны, избежать излишних ожиданий и, наоборот, заметить отклонения на начальном этапе, когда их коррекция будет наиболее эффективной, – отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор «Факультета осознанного родительства».

Зная этапы созревания головного мозга, родитель может помочь гармоничному развитию ребенка, подтверждает и второй спикер эфира – детский нейропсихолог, семейный психолог Анна Кузнецова.

Анна предлагает родителям оценить, насколько мозг их ребенка готов к школе и что нужно уметь будущему первокласснику, не беря в расчет только знание букв и цифр. Об истинных проблемах адаптации и о том, как правильно подготовить ребенка к школе, поговорим в эфире «Факультета» с 11:00.

Задать спикерам вопросы можно как заранее, отправив их в специальных формах, так и в онлайн-режиме во время трансляции.

Участие бесплатное. Полная программа цикла онлайн-семинаров – на странице ФАКУЛЬТЕТА.