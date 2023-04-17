В Тюмени с 25 по 29 апреля от Герцена до площади 400-летия ограничат транспортное движение

Движение транспорта ограничено от Герцена до площади 400-летия Тюмени. Фото: Виктория Гаврик

Центр Тюмени перекроют из-за проведения мероприятий по вручению дипломов. Транспортное движение ограничат 29 апреля 2023 года с 8 утра. Закрыт проезд будет по улице Механической: от Максима Горького до дома №27 на Механической.

Тюменским автомобилистам предлагают объехать перекрытый участок дороги через улицы Максима Горького, Фабричная и Холодильная.

— 25.04.2023, 27.04.2023 – с 15-00 до 16-30 часов, а также 29.04.2023 – с 09-30 до 11-00 на период движения пеших колонн по ул. Льва Толстого, д.1 – ул. Флотская – ул. Полевая – ул. Чернышевского – ул. Камышинская, — сообщили в администрации Тюмени.

Кроме того, движение транспорта ограничат от Герцена до площади 400-летия Тюмени, включая Республики и Челюскинцев.

Отметим, участников дорожного движения просят обращаться внимание на знаки и заранее планировать маршрут.