Ушел из жизни начальник отдела тюменской Госавтоинспекции Валерий Боуш

Смерть силовика наступила в результате болезни. Фото: Татьяна Коркина

Скончался начальник Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области Валерий Боуш. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Подполковник полиции умер в субботу, 15 апреля. Смерть силовика наступила в результате болезни.

В правоохранительных органах Валерий Боуш проработал более 26 лет. Начинал с должности инспектора ДПС, а дошел до руководителя отдела ГИБДД.

В правоохранительных органах Валерий Боуш проработал более 26 лет. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– На различных должностях в тюменской Госавтоинспекции он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны – инициативным и грамотным сотрудником, целеустремленным и профессиональным руководителем, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Прощание с подполковником полиции пройдет во вторник, 18 апреля, с 12:00 в траурном зале № 1 на улице Юрия Семовских.