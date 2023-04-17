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НовостиОбщество17 апреля 2023 5:27

Ушел из жизни начальник отдела тюменской Госавтоинспекции Валерий Боуш

В правоохранительных органах Валерий Боуш проработал более 26 лет
Серафима Краснова
Смерть силовика наступила в результате болезни.

Смерть силовика наступила в результате болезни.

Фото: Татьяна Коркина

Скончался начальник Межрайонного отдела ГИБДД регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области Валерий Боуш. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Подполковник полиции умер в субботу, 15 апреля. Смерть силовика наступила в результате болезни.

В правоохранительных органах Валерий Боуш проработал более 26 лет. Начинал с должности инспектора ДПС, а дошел до руководителя отдела ГИБДД.

В правоохранительных органах Валерий Боуш проработал более 26 лет.

В правоохранительных органах Валерий Боуш проработал более 26 лет.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– На различных должностях в тюменской Госавтоинспекции он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны – инициативным и грамотным сотрудником, целеустремленным и профессиональным руководителем, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Прощание с подполковником полиции пройдет во вторник, 18 апреля, с 12:00 в траурном зале № 1 на улице Юрия Семовских.