В Тюмени на территории санаторной зоны в Винзилях 17 апреля произошел ландшафтный пожар

Фото: социальные сети.

В Тюменской области на территории санаторной зоны произошел ландшафтный пожар. Огонь вспыхнул в поселке Винзили, который расположен в 28 километрах от Тюмени. Об этом сообщили очевидцы и поделились фотографиями в социальных сетях.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области рассказали, что возгорание, которое произошло сегодня утром, 17 апреля 2023 года, было устранено.

– Ночью проходило окарауливание территории. В восемь утра информацию о ликвидации возгорания передали в департамент, угрозы распространения пламени нет, – объяснили редакции «КП»-Тюмень» в департаменте гражданской защиты.

Ликвидация пожара проходила в несколько этапов: сначала спасатели сбили пламя, а потом отслеживали обстановку. В дальнейшем огонь был полностью устранен. На место происшествия, рассказывают очевидцы, приезжал сам мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Напомним, власти предупреждали еще в марте об опасности, которую несут ландшафтные пожары. Метеорологи пообещали тюменцам аномально жаркое лето, поэтому природные возгорания могут происходить на территории региона.

Сотрудники МЧС тщательно готовились к пожароопасному сезону в 2023 году. В частности, подготовили технику для устранения пожаров и отработали механизм действий при ЧС. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Алексей Шутов уточнял, что особых прогнозов на текущий сезон они не делают, но готовятся к любым проявлениям погоды.

Противопожарный сезон в регионе действует с 3 апреля 2023 года. С этого дня жителям запрещено посещать лес и самовольно сжигать сухую траву.