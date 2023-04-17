В Тюменском районе похоронили погибшего на Украине добровольца Юрия Свистунова

На траурной церемонии прощания присутствовали глава Каскаринского муниципалитета, друзья, родственники, жители. Фото: Татьяна Коркина

В тюменском поселке простились с бойцом, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащий Юрий Свистунов добровольно отправился защищать Родину в 2022 году. Тело героя вернули в Тюменскую область. Похороны военного в торжественной обстановке и со всеми почестями прошли в субботу, 15 апреля 2023 года.

– На траурной церемонии прощания присутствовали глава Каскаринского муниципалитета, друзья, родственники, жители. В памяти земляков он навсегда останется героем, не пожалевшим жизни ради Отечества, защиты мирных граждан, – сообщили в пресс-службе администрации Каскаринского муниципального образования.

Напомним, что в Тюмени депутаты хотят ввести скидку 50% на услуги ЖКХ для участников СВО и их семей. По мнению властей, изменения финансово поддержат семьи военных и усилят помощь для мобилизованных.