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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 1:00

Жителей Тюменской области 17 апреля 2023 года ждет затишье перед мощным потеплением

17 апреля 2023 года отмечается день Иосифа Песнопевца
Серафима Краснова
17 апреля 2023 года отмечается день Иосифа Песнопевца.

17 апреля 2023 года отмечается день Иосифа Песнопевца.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Жителям Тюменской области сегодня, 17 апреля 2023 года, пообещали погодное затишье перед мощным потеплением. В первый день рабочей недели ожидается похолодание до -6 градусов Цельсия, местами до -11 градусов. В Тюмени преимущественно без осадков, ветер подует северо-восточный, с переходом на северо-западный, до 12 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды представили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Уже завтра, 18 апреля, в регионе начнет стремительно теплеть. Столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

По народному календарю 17 апреля 2023 года отмечается день Иосифа Песнопевца. 17 апреля нельзя слишком усердно трудиться, приступать к важным делам и началу новой деятельности: всё может пойти не так, как вы планировали.