Жителей Тюменской области 17 апреля 2023 года ждет затишье перед мощным потеплением

17 апреля 2023 года отмечается день Иосифа Песнопевца. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Жителям Тюменской области сегодня, 17 апреля 2023 года, пообещали погодное затишье перед мощным потеплением. В первый день рабочей недели ожидается похолодание до -6 градусов Цельсия, местами до -11 градусов. В Тюмени преимущественно без осадков, ветер подует северо-восточный, с переходом на северо-западный, до 12 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды представили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. Уже завтра, 18 апреля, в регионе начнет стремительно теплеть. Столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

По народному календарю 17 апреля 2023 года отмечается день Иосифа Песнопевца. 17 апреля нельзя слишком усердно трудиться, приступать к важным делам и началу новой деятельности: всё может пойти не так, как вы планировали.