Тюменский боец передаст экспонаты времен Великой Отечественной войны школьному музею Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Боец батальона Ермак передаст экспонаты времен Великой Отечественной войны школьному музею села Каменка. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Личные вещи солдат Советской армии нашли в зоне проведения СВО при подготовке траншей и блиндажей. Там найдены каски, саперные лопатки и другие вещи. Экспонаты могут быть времен Великой Отечественной войны, но более точную информацию можно будет узнать после заключения музейных экспертов.

- Нашел и передаст музею школы экспонаты наш земляк Виталий. В сентябре он прошел боевое слаживание и отправился на помощь военнослужащим - говорится в сообщении инфоцентра.