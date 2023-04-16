Тюменские студенты имеют право на академический отпуск Фото: Татьяна Коркина

Тюменские студенты узнали, как взять академический отпуск. Он может быть предоставлен неограниченное количество раз студентам любой формы обучения и курса на максимальный срок в два года. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на портал Объясняем.рф

Во время академического отпуска учащийся освобождается от занятий, не сдает сессию и другие отчетные работы. Кроме того, студенты, получающие образование на коммерческой основе, не оплачивают обучение, а бюджетники не получают стипендии.

Оформить академический отпуск можно: по семейным обстоятельствам, связанным с потерей родителей или уходом за больным или пожилым родственником; в случае беременности студентки, дальнейших родов и ухода за ребенком; по медицинским показаниям, если состояние здоровья требует длительного лечения; финансовые трудности; служба в армии, срочная и по контракту. У каждого учебного заведения есть свой список таких оснований, которые стоит уточнить в деканате.

Оформить такой отпуск можно подав заявление в деканат с указанием причины и сроков отпуска. Это можно сделать как лично, так и по почте. К заявлению важно прикрепить все необходимые для орфления отпуска документы.