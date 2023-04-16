Тюменка выпустит трек при поддержке популярной соцсети Фото: Юлия Кучеренко

Тюменская исполнительница выпустит трек при поддержке известной соцсети. По информации Мегатюмени, 18 апреля состоится релиз песни «КПЗП» двадцатилетней тюменки Кристины Тихоновой.

На сегодня уже доступен сниппет. Проект создан в сотрудничестве с лейблом VK. Певица заключила контракт, благодаря победе в Национальном музыкальном проекте «Универвидение – 2022». В качестве приза девушка получила продвижение песни от ВКонтакте и съемку музыкального клипа. Это первый раз, когда Тюменская область выиграла «Универвидение».

- «КПЗП» - история о девочке, которой некогда думать о любви. Она хочет быть здесь и сейчас, дышать полной грудью. Песня простая, но я вложила метафору жизни «без лишних вопросов». Думаю, в тексте каждый найдет что-то свое, - рассказала тюменская исполнительница.

В рамках контракта с лейблом в 2023 году выйдет еще одна песня Кристины.