Фото: архив Ялуторовский Острог

В Ялуторовском остроге летом 2023 года пройдет масса увлекательных мероприятий. Здесь пройдут фестиваль «Поющее лето в остроге», этнопраздник ко Дню семьи, любви и верности и «Квасной пир».

- Лето у нас будет насыщенным. 24 июня состоится «Поющее лето в остроге», в котором примут участие коллективы региона. Затем пройдут этнопраздник «Лада-Ладушка» ко Дню семьи, любви и верности, гастрономический фестиваль «Квасной пир», «Августовские спасы», туристический маршрут «Сибирский карнавал событий»", – рассказала директор Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

Как сообщает «Тюменская линия», программа разработана и для детей. Они смогут посетить квесты, различные краеведческие уроки, беседы, народные забавы. В июне и августе для детей организуют ремесленные мастер-классы, кукольные спектакли, игровые программы, а также встречи с сотрудниками МЧС по пожарной безопасности.

По данным на конец марта Ялуторовский острог посетили 7 тысяч 949 туристов. Это гости из Тюмени, Тобольска, Кургана, Ишима, Омска, Шадринска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Хабаровска, Башкирии, Нижневартовска, Мурманска.