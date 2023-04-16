В Тюменской области на каждого соискателя приходится по три предложения по трудоустройству Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области снизилось число соискателей и увеличилось количество вакансий. На каждого ищущего работу приходится по три предложения по трудоустройству. Такие данные приводит «Вслух.ру», ссылаясь на показатели регионального департамента труда и занятости населения.

По данным на 1 апреля 2023 года в Тюменской области снизилось число состоящих на учете соискателей и безработных. 1 марта их было 5 тысяч 849 человек и 3 тысячи 132 человека соответственно, а на 1 апреля - 5 тысяч 634 человека и 3 тысячи 38 человек.

За помощью в трудоустройстве за первый квартал обратился 7 тысяч 181 человек, больше 3 тысяч из них получили работу. На начало апреля в банке вакансий службы занятости было 18 тысяч 272 предложения (17 тысяч 579 месяц назад). Больше всего необходимы сотрудники в сфере образования, в строительстве и обрабатывающих производствах.