Тюменцы узнали, какие витамины лучше принимать весной Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцам рассказали, какие витамины нужно принимать весной. Советы дала заведующая отделением профилактики городской поликлиники №8 Анастасия Гук, пишет «Тюменская область сегодня».

Весной иммунитет человека уязвим и порой реагирует на сезонные изменения плохим самочувствием. Могут беспокоить сердечно-сосудистые заболевания, аллергия, проблемы с суставами и позвоночником. Постоянная слабость и усталость, и даже частая смена настроения – может быть сигналом недостатка определенного витамина в организме.

– Определить недостаток того или иного витамина поможет врач-терапевт. На приеме он проведет опрос, соберет жалобы, осмотрит вас и после назначит лабораторные исследования. Они определят уровень того или иного витамина в организме. Несмотря на то, что многие витамины можно купить в аптеке без рецепта, принимать их стоит только по назначению врача, соблюдая дозировки и правила приема, – рассказала Анастасия Гук.

Избыток витаминов также может сказаться на здоровье. Следует понимать, что не все полезные элементы совместимы, а некоторые и вовсе мешают работе друг друга. Например, витамины В2 и В12 препятствуют усвоению. Витамин D лучше не смешивать с приемом ретинола, так как они нейтрализуют действие друг друга. Кроме того, витамин D не усваивается в сочетании с витамином Е.