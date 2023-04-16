Фото: официальная страница Федерального агентства по делам молодёжи

Тюменцы могут представить область на международных, всероссийских и окружных летних форумах. Мегатюмень рассказала о том, что команда Росмолодежи запустила летнюю форумную кампанию 2023 года.

На образовательных площадках встретятся участники со всей России. Они смогут выиграть гранты на реализацию социально значимых инициатив. Так, на этой неделе уже открылась регистрация на форумы Росмолодежи: «Территория смыслов», «Экосистема», «ОстроVа», Форум социального призвания, «Российский Север», «УТРО», «ШУМ», «Шерегеш», «Евразия Global» и другие. В этом году мероприятие будут проходить формате интерактивного ток-шоу, объеденные общей темой: «Мы можем больше, когда #МыВместе».

- Во первых, форумная кампания дает участникам команду. Во-вторых, на мероприятиях работает принцип соавторства: не вместо, а вместе, потому что пространство форумов — место самореализации. В-третьих, каждый может брать пример и вдохновлять других-отметила 3 важных аспекта событий Федерального агентства руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.