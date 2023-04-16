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НовостиЭкономика16 апреля 2023 9:10

За месяц тюменцы тратят на покупки больше 39 млрд рублей

Чаще всего жители Тюмени покупают непродовольственные товары
Виктория Терина
За месяц тюменцы тратят на покупки больше 39 млрд рублей

За месяц тюменцы тратят на покупки больше 39 млрд рублей

Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы тратят в магазинах больше 39 миллиардов рублей в месяц. Об этом рассказал «Вслух.ру» со ссылкой на данные Тюменьстата.

Чаще всего жители Тюмени покупают непродовольственные товары. Всего за январь и февраль жители региона оставили в магазинах 78 млрд 606,3 млн рублей. Причем в последнем месяце зимы тюменцы потратили на 530 млн больше, чем в начале года. А за аналогичный период 2022 года траты жителей составили 76 млрд 188,5 млн рублей.

По данным на 1 февраля, в Тюменской области проживает 1 миллион 609 тысяч человек. Поэтому траты на продукты каждого из жителей в среднем составляют 11 тысяч 844,4 тысячи рублей, на непродовольственную группу приходится 12 тысяч 582,7 рубля. В целом покупки обходятся в 24 тысячи 427 рублей в месяц на человека.