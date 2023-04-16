За месяц тюменцы тратят на покупки больше 39 млрд рублей Фото: Юлия Кучеренко

Тюменцы тратят в магазинах больше 39 миллиардов рублей в месяц. Об этом рассказал «Вслух.ру» со ссылкой на данные Тюменьстата.

Чаще всего жители Тюмени покупают непродовольственные товары. Всего за январь и февраль жители региона оставили в магазинах 78 млрд 606,3 млн рублей. Причем в последнем месяце зимы тюменцы потратили на 530 млн больше, чем в начале года. А за аналогичный период 2022 года траты жителей составили 76 млрд 188,5 млн рублей.

По данным на 1 февраля, в Тюменской области проживает 1 миллион 609 тысяч человек. Поэтому траты на продукты каждого из жителей в среднем составляют 11 тысяч 844,4 тысячи рублей, на непродовольственную группу приходится 12 тысяч 582,7 рубля. В целом покупки обходятся в 24 тысячи 427 рублей в месяц на человека.