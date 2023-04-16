Юные тюменцы посетили мероприятия, посвященные первому полету человека в космос

Фото: Тюменская областная научная библиотека

Юным тюменцам рассказали о «Героях Родины». Тематические уроки, посвященные первому полету человека в космос прошли в школах 12 апреля у российских школьников. Так, в Тюмени литературно-познавательная программа «Гагаринский урок «Герои Родины» прошла в областной научной библиотеке.

- Быть первым космонавтом – значит открыть дорогу в неизвестность - это великий подвиг. После старта Юрия Гагарина прошло много лет, в космонавтике многое изменилось, но подвиг первого человека не забудется никогда, - отметил директор городского департамента по спорту и молодежной политике Сергей Борисевич.

Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени сообщил, как проходила познавательная встреча у юнармейцев, воспитанников спортивных школ и детско-юношеских центров Тюмени. Дети познакомились с историей российской космонавтики, посмотрели фильм о полете Юрия Гагарина и поучаствовали в интеллектуальной викторине. А самым главным сюрпризом для ребят стала встреча с героем нашего времени – ефрейтором Иваном Жуковым. В администрацию Тюмени пришло письмо от командира войсковой части с просьбой выразить благодарность родителям Ивана, который служит в инженерных войсках, находящихся в зоне специальной военной операции. В подразделении молодого человека считают честным, дисциплинированным, целеустремленным и умелым воином. В торжественной обстановке благодарственное письмо вручили маме Ивана.

Иван пообщался с гостями и рассказал о своем отношении к Дню космонавтики и подвигу Гагарина. Он посоветовал подрастающему поколению всегда верить в себя и четко следовать своим целям.