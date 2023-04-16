Тюменские многодетные семьи из шести муниципалитетов обеспечены земельными участками или получили выплаты

В Тюменской области многодетные семьи получили участки под ИЖС Фото: Татьяна Коркина

В шести муниципалитетах Тюменской области все многодетные семьи, принятые на учет, получили земельные участки. Об этом пишет Тюменская линия со ссылкой на пресс-службу областной думы.

Так, по состоянию на 1 марта 2023 года обеспечены земельными участками для строительства своего дома, или получили социальные выплаты взамен участка 722 семьи городского округа Заводоуковский, 105 семей Абатского муниципального района, 75 - Бердюжского, 39 - Сорокинского, 232 - Упоровского, 227 - Ялуторовского. В Вагайском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Тюменском, Уватском муниципальных районах, Голышмановском городском округе обеспеченность очереди многодетных семей на бесплатное получение земельных участков составляет 98-99%.

Всего по Тюменской области принято на учет больше 14 тысяч многодетных семей, из них 87% уже получили земельные участки и начинают жилищное строительство. Земельные участки предоставляются в пределах муниципалитета, в котором проживает семья. Многодетная семья может получить садовый земельный участок либо земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Семьи, которым не нужен земельный участок под застройку, могут получит взамен этого социальную выплату на улучшение жилищных условий. Её размер равен усредненной кадастровой стоимости земельного участка в 10 соток в Тюменской области. С 1 января 2023 года размер социальной выплаты для семьи с тремя детьми составляет 401 тысячу 260 рублей, а за четвертого и каждого последующего ребенка доплатят 80 тысяч 252 рубля.