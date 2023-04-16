Губернатор Тюменской области поздравил православных христиан со светлым Христовым Воскресением Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил православных христиан со светлым Христовым Воскресением. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

- Праздник Святой Пасхи наполняет сердца людей радостью, добротой, вселяет веру в будущее, символизирует преданность России многовековым духовным ценностям и традициям. Пусть этот пасхальный день принесет в каждый дом мир и согласие, веру и любовь. Доброго вам здоровья, семейного уюта и душевного тепла - написал в поздравлении Александр Моор.

Отметим, что Пасха - древнейший и важнейший христианский праздник, праздник Воскресения Иисуса Христа - событие, которое является центром всей библейской истории.