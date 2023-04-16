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НовостиОбщество16 апреля 2023 5:11

В Тюменской области созданы 102 особо охраняемые природные зоны

В их числе заказники, памятники природы и полигон экологического мониторинга
Виктория Терина
В Тюменской области созданы 102 особо охраняемые природные зоны

В Тюменской области созданы 102 особо охраняемые природные зоны

Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области насчитывается 102 особо охраняемые природные территории. Об этом сообщает «АиФ-Тюмень» со ссылкой на Госохотдепартамент Тюменской области.

В Тюменской области существует 102 особо охраняемые природные территории регионального значения, в том 38 заказника, 63 памятника природы и полигон экологического мониторинга. Со 2 декабря прошлого года правительством региона принято постановление о создании госкомплексного природного заказника регионального значения «Североболотный», который находится в Вагайском районе на границе с Омской областью. Площадь заказника составляет 178 572,83 га. Он уникален в качестве репродукции, кормежки, зимовки, токовища и пути миграции охотничье-промысловых видов млекопитающих и птиц.

- Сведения о границах особо охраняемых природных территорий регионального значения, размещены в геоинформационной системе Тюменской области «Геопортал Тюменской области», – рассказали в департаменте.