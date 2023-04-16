В городской поликлинике Тюмени пациенту впервые провели офтальмологическую операцию

Фото: пресс-служба городской поликлиники № 5

В тюменской городской поликлинике впервые провели офтальмологическую операцию в формате «хирургии одного дня».

Пациентом стал 46-летний мужчина, ему удалили небольшое доброкачественное новообразование в толще века, которое возникло в результате закупорки протока железы. Проведение вмешательства стало возможно благодаря взаимодействию двух медицинских организаций: городской поликлиники №5 и Тюменского областного офтальмологического диспансера.

- Мы только начинаем сотрудничество в этом направлении. На первых порах планируем выполнять до двух десятков хирургических вмешательств в месяц, затем – больше. В то же время будет проводится обучение наших врачей-офтальмологов хирургии на придаточном аппарате глаза - рассказала главный врач городской поликлиники №5 Виктория Беленькая.

Специалисты отмечают, что доброкачественные новообразования глаз – довольно распространенный недуг.

– Амбулаторная «хирургия одного дня» позволяет сделать этот вид медицинской помощи доступней. Операции проводятся под местной анестезией и занимают всего 10-15 минут подчеркивает главный врач областного офтальмологического диспансера Леонид Протопопов.

Офтальмохирурги планируют и дальше проводить операции доброкачественных новообразований век, а кроме того будут внедрять хирургическое лечение глаукомы путем снижения внутриглазного давления, и даже операции по замене хрусталика глаза пациентам с катарактой.