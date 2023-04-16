В Тюмени запускают проект по поддержке городских сообществ и создателей

Фото: архив "Контора пароходства"

Этой весной команда «Конторы пароходства» запускает обновленную программу по поддержке городских создателей и сообществ. Для участия необходимо соответствовать одному из векторов деятельности «Конторы пароходства»: современное искусство, изменение городской среды, развитие площадки мультицентра и прилегающей территории набережной реки Туры. Подать заявку могут молодежные творческие сообщества, инициативные граждане в возрасте от 18 до 35 лет, осуществляющие свою деятельность на территории Тюменской области.

Программа состоит из семи слотов: фотосопровождение мероприятия, помощь в создание трека на студии звукозаписи, настройка таргетированной рекламы, стажировка в сфере креативных индустрий. А также консультации SMM-специалиста, куратора художественных инициатив и режиссера художественно-театральных проектов. Помимо вариантов поддержки участников ждет образовательная программа. Она будет включать несколько блоков: «Креативный бизнес», «Продвижение в искусстве», «Креативные профессии» и «Информационное продвижение проекта».

- В этом году мы решили обновить проект. Добавили постоянных экспертов для консультаций, организации для стажировок и решили запустить образовательную программу. Нам важно, чтобы участники получили конкретный результат, поэтому сделали проект более конкретным и четким, - поделилась Елена Клейман, руководитель отдела поддержки сообществ.

Для участия необходимо заполнить анкету, описать проект и рассказать, зачем нужна поддержка. Затем команда «Конторы» рассмотрит заявки и оценит их по критериям: уникальность, масштаб, уровень и соответствие векторам. Программа поддержки сообществ проходит в течение 2023 года. Подводить промежуточные итоги и выбирать победителей будут каждый месяц.