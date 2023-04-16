В Тюмени 16 апреля порывы ветра будут достигать 16 м/с Фото: Юлия Кучеренко

По прогнозам синоптиков в Тюменское области сегодня, 16 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в северных районах местами небольшой снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, днем порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -6, -11, днем прогреется до -1, +4 градусов.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

С этого дня начиналось бурное таяние снега, по реке уже вовсю несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам.