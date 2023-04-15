В Тюменской области с февраля 2023 года автомобильное топливо подешевело от 1 до 3 рублей

Дизельное топливо в Тюменской области к апрелю подешевело на 3 рубля. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области за два месяца подешевело автомобильное топливо. Цены на дизель с 12 февраля по 15 апреля 2023 года снизились на 3 рубля.

По данным официальных сайтов тюменских АЗС, бензин марки 95 на сегодняшний день стоит в районе 45,5 рублей: в феврале прошлого года цена за литр АИ-95 составляла в пределах 53 рублей. Что касается АИ-92, согласно информации АЗС, оно подорожало в пределах 2,3 рубля на заправках в городе – теперь за один литр приходится платить около 45,5 рублей. Интересно, что в конце 2022 года топливо этой марки стоило почти 46 рублей.

Дизельное топливо в Тюменской области к апрелю подешевело на 3 рубля. Так, в феврале 2023 года автомобильное топливо стоило почти 62 рубля, а теперь водители отдают 59,1 рубля, говорят данные местных АЗС.

Газ обходится тюменцам на сегодняшний день в 13,3 рубля. Редакция «КП-Тюмень» предоставила цифры по автомобильному топливу в регионе по итогам мониторинга цен на 15 апреля 2023 года.