Дом декабристов М.И. Муравьева-Апостолова в Ялуторовске готов к началу ремонтных работ

Специалисты планируют создать уникальную экспозицию. Фото: Виктория Гаврик

Экспозиция «Декабристы в Ялуторовске» заработал в местном краеведческом музее. Она функционирует с 4 марта 2023 года. На сегодняшний день Дом декабристов М.И. Муравьева-Апостолова в Ялуторовске подготовлен к началу ремонтных работ.

Специалисты планируют создать уникальную экспозицию, чтобы посетители могли погрузиться в атмосферу дома ссыльного декабриста и на время стать участником событий 19 века. Новая экспозиция построена на парципаторных принципах.

Добавим, 21 апреля экспозицию посетят гости, чтобы отметить 230-й юбилей со дня рождения Матвея Ивановича Муравьева-Апостола.