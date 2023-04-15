Тюменские режиссеры с 15 апреля приступили к съемкам документального фильма о писателе Владиславе Крапивине

Съемки пройдут с 15 по 27 апреля. Фото: Татьяна Коркина

Тюменские режиссеры приступили к съемкам документального фильма о Владиславе Крапивине в Екатеринбурге. Режиссер и постановщик проведут встречу с родственниками и друзьями детского писателя.

Съемки пройдут с 15 по 27 апреля. В ходе подготовки к фильму создатели возьмут интервью и узнают подробности о жизни и творчестве Крапивина. В частности, режиссер поговорит с руководителем отряда «Каравелла» Ларисой Крапивиной, пишет Moi-portal.ru.

— Мы планируем посетить и снять знаковые места, связанные с Владиславом Петровичем, — одноколейный трамвай №11, на котором писатель часто ездил, библиотеку имени Крапивина, а также запечатлеть деятельность отряда, — уточнил режиссер кинопродукта Дмитрий Колобов.

Отметим, в мае 2023 года создатели фильма планируют поговорить с младшим сына писателя – Владиславом Крапивиным.