В Тюменской области в 2023 году мальчиков родилось почти вдвое больше, чем девочек

Жители предпочитали называть своих малышей Александр или Артем, а если девочка, то София или Варвара. Фото: Архив "КП"

В Тюменской области за три месяца 2023 года на свет появились 4 296 малышей. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. Примечательно, что мальчиков в регионе родилось почти вдвое больше. С начала 2023 года в Тюменской области появились на свет 1 973 девочки, а мальчиков – 2 323.

Зафиксирован рост числа двоен у жителей региона. Так, за три месяца в Тюменской области родилось 78 двоен и 1 тройня.

Добавим, традиционно, жители предпочитали называть своих малышей Александр или Артем, а если девочка, то София или Варвара.