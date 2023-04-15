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НовостиОбщество15 апреля 2023 12:34

В Тюменской области в 2023 году мальчиков родилось почти вдвое больше, чем девочек

Жители предпочитали называть своих малышей Александр или Артем, а если девочка, то София или Варвара
Серафима Краснова
Жители предпочитали называть своих малышей Александр или Артем, а если девочка, то София или Варвара.

Жители предпочитали называть своих малышей Александр или Артем, а если девочка, то София или Варвара.

Фото: Архив "КП"

В Тюменской области за три месяца 2023 года на свет появились 4 296 малышей. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. Примечательно, что мальчиков в регионе родилось почти вдвое больше. С начала 2023 года в Тюменской области появились на свет 1 973 девочки, а мальчиков – 2 323.

Зафиксирован рост числа двоен у жителей региона. Так, за три месяца в Тюменской области родилось 78 двоен и 1 тройня.

Добавим, традиционно, жители предпочитали называть своих малышей Александр или Артем, а если девочка, то София или Варвара.