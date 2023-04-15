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НовостиОбщество15 апреля 2023 13:18

Тюменским дачникам раскрыли уникальное средство от проволочников на огороде

Проволочник не терпит соседства с бобовыми, поэтому картофель нужно садить рядом с горохом
Серафима Краснова
Проволочник не терпит соседства с бобовыми, поэтому картофель нужно садить рядом с горохом.

Проволочник не терпит соседства с бобовыми, поэтому картофель нужно садить рядом с горохом.

Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюмени рассказали способ, как бороться с проволочниками на своем дачном участке. Совсем скоро в регионе откроется сезон дач. В первую очередь, жители начнут высаживать картофель, но стоит помнить про вредных насекомых, которые могут попортить часть урожая. Специалист в области садоводства Нина Щербакова рассказала, как избавится от вредителя.

Добавим, проволочный червь живет в почве почти 5 лет. Опасные личинки – это насекомые возрастом старше 4 лет. Они любят кислые и бедные почвы с плотной структурой. Эксперты рекомендуют посеять сначала сидераты с последующим запахиванием их в грунт. Также помогает бороться с насекомыми – луковая шелуха, пишет «Тюменская область сегодня».

Стоит напомнить, что проволочник не терпит соседства с бобовыми, поэтому картофель нужно садить рядом с бобами или горохом.