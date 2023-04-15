Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 апреля 2023 12:11

В Тюмени с 19 по 23 апреля 2023 года для ценителей охоты и рыбалки пройдет пятидневная выставка

Во время ярмарки будет работать интерактивный стенд
Серафима Краснова
Во время ярмарки с 19 по 23 апреля 2023 года будет работать интерактивный стенд.

Во время ярмарки с 19 по 23 апреля 2023 года будет работать интерактивный стенд.

Фото: Архив "КП"

Ярмарка в Тюмени рекламирует активный отдых. В ней примут участие 50 предпринимателей, которые представят товары на выставку «Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых» в тюменском Выставочном зале.

Одежда, обувь, лодки, моторы – это далеко не полный перечень товаров, представленных бизнесменами из различных регионов от Екатеринбурга до Москвы. Примечательно, что второй год подряд особую активность проявляют представители туристической индустрии, рассказали в пресс-службе департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

Добавим, во время ярмарки с 19 по 23 апреля 2023 года будет работать интерактивный стенд.