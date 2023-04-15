В Тюмени с 19 по 23 апреля 2023 года для ценителей охоты и рыбалки пройдет пятидневная выставка

Во время ярмарки с 19 по 23 апреля 2023 года будет работать интерактивный стенд. Фото: Архив "КП"

Ярмарка в Тюмени рекламирует активный отдых. В ней примут участие 50 предпринимателей, которые представят товары на выставку «Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых» в тюменском Выставочном зале.

Одежда, обувь, лодки, моторы – это далеко не полный перечень товаров, представленных бизнесменами из различных регионов от Екатеринбурга до Москвы. Примечательно, что второй год подряд особую активность проявляют представители туристической индустрии, рассказали в пресс-службе департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

Добавим, во время ярмарки с 19 по 23 апреля 2023 года будет работать интерактивный стенд.