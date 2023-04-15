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НовостиОбщество15 апреля 2023 11:13

Статистики с 15 апреля по 4 мая проведут опрос среди жителей Тюменской области о рационе их питания

Респонденты должны перечислить свое меню за последние 24 часа
Серафима Краснова
Респонденты должны перечислить свое меню за последние 24 часа.

Респонденты должны перечислить свое меню за последние 24 часа.

Фото: Татьяна Коркина

Статистики оценят рацион питания жителей Тюменской области. Мониторинг стартует с 15 апреля 2023 года. По данным экспертов, выборочное наблюдение специалисты будут проводить с 15 апреля по 4 мая. Были созданы три вида опросников: для семей, детей и взрослых отдельно, пишет «Вслух.ру».

Социологи спросят тюменцев об их привычном рационе питания и его энергетической ценности. Кроме того, в анкету будут включены вопросы о состоянии здоровья граждан и физической активности в течение дня, а также вредные привычки.

Добавим, респонденты должны перечислить свое меню за последние 24 часа. Итоги наблюдения специалисты внесут в доклад о мониторинге эффективности демографической политики РФ до 2025 года.