Статистики с 15 апреля по 4 мая проведут опрос среди жителей Тюменской области о рационе их питания

Респонденты должны перечислить свое меню за последние 24 часа. Фото: Татьяна Коркина

Статистики оценят рацион питания жителей Тюменской области. Мониторинг стартует с 15 апреля 2023 года. По данным экспертов, выборочное наблюдение специалисты будут проводить с 15 апреля по 4 мая. Были созданы три вида опросников: для семей, детей и взрослых отдельно, пишет «Вслух.ру».

Социологи спросят тюменцев об их привычном рационе питания и его энергетической ценности. Кроме того, в анкету будут включены вопросы о состоянии здоровья граждан и физической активности в течение дня, а также вредные привычки.

Добавим, респонденты должны перечислить свое меню за последние 24 часа. Итоги наблюдения специалисты внесут в доклад о мониторинге эффективности демографической политики РФ до 2025 года.