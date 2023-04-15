Эксперты раскрыли тюменцам секреты подкормки растений к лету

Талый снег вымывает из почвы накопленные питательные вещества. Фото: Татьяна Коркина

Садоводам Тюменской области советуют начинать весеннюю подкормку сада с азотных удобрений. В частности, они помогут обеспечить насыщение почвы полезными веществами и создадут благоприятные условия для их роста и цветения, сообщает «Тюменская линия».

По данным Россельхозцентра Тюменской области, талый снег вымывает из почвы накопленные питательные вещества. Сначала из почвы медленно уходит азот. Именно он отвечает за урожайность растений. Сотрудники центра рекомендуют рассчитывать необходимое количество удобрения на один куст.

Другой полезный элемент – фосфор – повышает скорость развития и созревания плодов. Специалисты посоветовали дачникам начинать подкормку при полном таянии снега. Сначала стоит обработать многолетние деревья и кустарники.