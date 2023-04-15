В Тюмени, на Московском тракте, стелу на въезде в город признали бесхозяйной

Власти рекомендовали владельцу объекта обратиться в мэрию для оформления необходимых документов. Фото: Татьяна Коркина

Мэрия Калининского административного округа опубликовали документ о признании въездной стелы «Город Тюмень» - бесхозяйной вещью. Стела расположена на улице Московский тракт при выезде из города. Соответствующая документация размещена на официальном сайте администрации.

Власти рекомендовали владельцу объекта обратиться в мэрию для оформления необходимых документов. Журналисту «Комсомольской правды Тюмень» в пресс-службе администрации города Тюмень рассказали, почему стела была признана бесхозяйной и что за этим следует.

— Это юридическая процедура, связанная с постановкой на учет. Ее необходимо пройти в рамках существующего законодательства, чтобы поставить стелу на учет. Это значит, что Управа потом выделяет средства на ремонт, покраску стелы, а именно на ее текущее содержание. На сегодняшний день управы просто приводят в порядок все объекты у себя на территории, — рассказала редакции председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Напомним, новые многоквартирные дома и предприятия построят на Старом Тобольском тракте Тюмени к 2024 году. Администрация Тюмени вынесла на общественные обсуждения проект планировки в Антипино.