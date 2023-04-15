Форум длился три дня, за это время участникам провели несколько мастер-классов и поговорили на важные социальные темы. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени вернулись с первого Всероссийского форума «Пик Возможностей». Мероприятие прошло в апреле 2023 года. В нем приняли участие более 10 тюменский активистов, пишет «Мегатюмень». В частности, в состав делегации попали лидеры грантовых конкурсов и амбассадоры Росмолодежи.

Форум длился три дня, за это время участникам провели несколько мастер-классов и поговорили с ними на важные социальные темы. Всех ребят разделили на девять команд, в каждой из которых разработали предложения.

Отметим, в рамках форума ребята смогли поделиться не только своим опытом, но и нашли единомышленников из других регионов России.