Школу в родном селе Моора за 1,5 млрд рублей в Тюмени построит компания, купившая бетонный завод

Строительные работы завершатся до конца 2025 года. Фото: Татьяна Коркина

Школу в родном селе губернатора Тюменской области Александра Моора построит компания «Тюменьтел». Итоги аукциона подвели на официальном портале «Госзакупки» в начале апреля 2023 года. На реализацию проекта власти выделили около 1 489 миллиона рублей.

Новая школа будет площадью более 24 тысяч квадратных метров. По конструкции состоит она из трех блоков. Строительные работы завершатся до конца 2025 года.

Напомним, образовательное учреждение появится в микрорайоне Березняки. Интересно, что на торги заявился только один участник. Организация занималась строительством школы №92 в микрорайоне «Тюменский-2», корпусом ТИУ на Мельникайте и спорткомплексом «Жемчужина Сибири».