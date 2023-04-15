На Циолковского в Тюмени ночью загорелся автомобиль Ford из-за вспышки паров топливно-воздушной смеси

Спустя семь минут пожар был ликвидирован. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Накануне вечером, 14 апреля, в Тюмени на улице Циолковского спасатели устранили пожар в автомобиле. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт управления пожарных в 23:20. Загорелся легковой автомобиль бренда Ford. Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 11 спасателей и 2 единицы спецтехники.

— Спустя семь минут пожар был ликвидирован. В результате происшествия огнем был поврежден автомобиль на площади 3 кв.м, к счастью из людей никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Кадрами тушения машины поделились сотрудники ведомства. Предварительная причина возгорания автомобиля — вспышка паров топливно-воздушной смеси.