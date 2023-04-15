В Тюмени опубликовали онлайн-каталог о лучших молодежных проектах

Список доступен на сайте млп2022.рф в разделе с победителями этого года. Фото: Татьяна Коркина

Лидеры молодежных сообществ Тюмени и юга области вошли в новый выпуск каталога социально значимых событий и проектов «72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее». Список доступен на сайте млп2022.рф в разделе с победителями этого года. 111 лидеров молодежных сообществ подали 152 инициативы на конкурсную программу «Молодежная лидерская премия».

Это события и проекты, реализованные в Тюмени и на юге Тюменской области в период с мая 2021 года по сентябрь 2022 года. Среди заявленных экспертный совет определил 72 лучших, лидеры которых посетили церемонию награждения в Правительстве Тюменской области. Эти инициативы вошли в третий выпуск каталога «72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее».

С помощью онлайн-каталога тюменцы могут узнать о закулисье реализованных событий и проектов. В статьях руководители рассказывают об идее, пройденном пути, возникших трудностях и наставниках. Также лидеры делятся своими планами на ближайшее будущее.

— Каждый победитель «Молодежной лидерской премии» — человек дела: инициативный, энергичный, амбициозный. Он не боится продвигать свою идею, рисковать и предлагать нестандартные решения. Это служит мощным толчком к созданию устойчивых изменений в Тюменской области. С помощью каталога «72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее» тюменцы смогут ознакомиться с инициативами лидеров молодежных сообществ, найти единомышленников, вдохновиться идеями и создать свои проекты, — рассказала Мария Чумак, руководитель «Молодежной лидерской премии», социальный продюсер.

Справка:

«Молодежная лидерская премия» — конкурсная программа по поощрению лидеров молодежных сообществ Тюмени и юга области. Премия существует с 2016 года, реализуется при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Каталог «72 новых повода полюбить Тюменскую область еще сильнее» разработан при поддержке Фонда президентских грантов и гранта Губернатора Тюменской области.