Лесники в Тюмени рассказали о заготовке березового сока

После сбора сока отверстия нужно промазать живичной пастой. Фото: Татьяна Коркина

Лесники в Тюменской области назвали методы сбора березового сока. По словам экспертов, количество каналов зависит от диаметра дерева, пишет «АиФ Тюмень». Примечательно, что заготовка сока возможна только на участках леса не ранее, чем за 5 лет до его рубки. Также можно собирать березовый сок в лесах, где проходит выборочная рубка.

Специалисты департамента лесного комплекса Тюменской области отмечают, что жители должны высверливать канал на высоте около 20-35 сантиметров от корневой шейки дерева.

– В тех случаях, когда на дереве делается два и более подсочных отверстия, они располагаются на одной стороне ствола на расстоянии 8-15 см одно от другого с тем расчетом, чтобы сок стекал в один приемник, – заявили в департаменте.

После сбора сока отверстия нужно промазать живичной пастой и закрыть деревянной пробкой. Также рекомендуется использовать глину с известью.