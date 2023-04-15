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НовостиЗвезды15 апреля 2023 6:21

Короткометражный фильм «Двенадцать» от тюменских режиссеров представят на кинофестивале в Казани

Короткометражка «Двенадцать» - это добрая новогодняя история в жанре фэнтези
Серафима Краснова
Короткометражка «Двенадцать» - это добрая новогодняя история в жанре фэнтези.

Короткометражка «Двенадцать» - это добрая новогодняя история в жанре фэнтези.

Фото: Татьяна Коркина

Короткометражный фильм «Двенадцать» от тюменских режиссеров представят на кинофестивале в Казани. Фильм стал финалистом Всероссийского детского фестиваля «Усатый полосатый», пишет «Тюменская линия».

Короткометражка «Двенадцать» - это добрая новогодняя история в жанре фэнтези. В ней рассказывается, как перед боем курантов время внезапно застывает, а заколдованные дети выясняют, кто сорвал Новый год и спасают праздник. По словам режиссера Алены Моисеевой, в фильме приняли участие более 100 детей и подростков.

Добавим, короткометражный фильм снимали в декабре 2022 года на базе дворца культуры «Нефтяник».