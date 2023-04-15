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НовостиОбщество15 апреля 2023 5:27

Новые многоквартирные дома и предприятия построят на Старом Тобольском тракте Тюмени к 2024 году

Власти планируют построить новые предприятия
Серафима Краснова
Власти планируют построить новые предприятия.

Власти планируют построить новые предприятия.

Фото: Татьяна Коркина

Администрация Тюмени вынесла на общественные обсуждения проект планировки в Антипино. Власти планируют построить новые предприятия. Например, на Старом Тобольском тракте ожидается открытие крупной фабрики-прачечной и завода по производству бетона.

Согласно документации, в микрорайоне Антипино планируется развернуть масштабные строительные работы. В частности, возведут административные здания и офисы.

Напомним, вблизи Гилевской рощи подрядчик построит несколько многоэтажек. Кроме того, для удобства жителей возведут школы и детские сады.