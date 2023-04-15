Синоптики России назвали причину аномально морозного апреля в Тюмени

Сейчас погодой управляет антициклон, гребень высокого давления. Фото: Татьяна Коркина

Начало апреля 2023 года в Тюменской области проходит при нетипичной для весны прохлады. Аномальные морозы и метели пришли в регион в четверг. Холода обуяли всю Сибирь и кусок Урала. Под влияние циклона попали Омская, Новосибирская, Тюменская и Томская области. Метеорологи рассказали, какая погода будет в регионе на этих выходных и стоит ли ждать потепления к следующей неделе.

Для атмосферы Тюменской области характерны волны. Сейчас погодой управляет антициклон, гребень высокого давления. Он постепенно смещался по северным широтам Европейской России, а потом захватил Зауралье.

— Вместе с ним вглубь континента хлынули воздушные массы из акватории Карского моря. Первыми арктическое вторжение встретили Западная Сибирь и Урал, где температура за считанные часы понизилась на 20 градусов Цельсия, — пишут синоптики центра «Фобос».

Отметим, в Тюменской области 15 апреля 2023 года ожидаются морозы вдвое сильней, чем в одном из самых холодных мест в мире. В нашем регионе холода прогнозируются вдвое сильней, чем в Воркуте Республики Коми, которая входит в десятку самых холодных мест в мире, согласно данным открытых интернет-источников. На Пасху тюменцам обещали малооблачную погоду с температурой воздуха в пределах -1…+1 градус Цельсия.

Напомним, редакция «КП-Тюмень» рассказывала, как жители пережили страшную метель, которая обрушилась на них 13 апреля.