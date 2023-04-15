В Тюменской области из желудка 3-летнего мальчика врачи достали двухрублевую монету

Медицинские специалисты определили точное положение монеты и отправили малыша на экстренную операцию. Фото: Татьяна Коркина

Тюменские врачи доставили монету из желудка 3-летнего ребенка. В стационар ОКБ №2 поступил маленький пациент. Мальчик пару дней назад проглотил двухрублевую монету. Найти деньги удалось с помощь Rg-графии, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения по Тюменской области.

— При поступлении в Областную клиническую больницу №2 маленький пациент находился в состоянии средней степени тяжести. Учитывая длительное нахождение инородного тела в желудке, в детском приемном отделении было решено повторно выполнить обзорную рентгеноскопию, чтобы исключить его миграцию в другие отделы желудочно-кишечного тракта, — уточнили в ведомстве.

Медицинские специалисты определили точное положение монеты и отправили малыша на экстренную операцию. С помощью современного эндоскопического метода врачи провели под наркозом малотравматичную операцию и достали инородное тело.

Юного пациента отпустили домой после короткой реабилитации. Малыш чувствует себя хорошо.