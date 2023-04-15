Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Тюмени по выбору кулича к Пасхе

Не допускается образование пустот на нижней и боковой поверхностях пасхального хлеба. Фото: Архив "КП"

Специалисты Роспотребнадзора рассказали об основных правилах по выбору кулича на Пасху. Напомним, пасхальный хлеб является главным атрибутом священного праздника.

В первую очередь, кулич должен быть белесым и липким. Верхушка обязательно сухая, заявляют эксперты. Если хлеб мокрый, угощение может быть испорченным, пишет «Тюменская область сегодня».

Кроме того, не допускается образование пустот на нижней и боковой поверхностях пасхального хлеба. Также не стоит брать подгоревшие куличи. Тюменцам советуют обращать внимание на дату производства, срок годности и условия хранения пасхального хлеба.