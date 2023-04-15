Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Тюмени по выбору кулича к Пасхе

Не допускается образование пустот на нижней и боковой поверхностях пасхального хлеба.
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Специалисты Роспотребнадзора рассказали об основных правилах по выбору кулича на Пасху. Напомним, пасхальный хлеб является главным атрибутом священного праздника.
В первую очередь, кулич должен быть белесым и липким. Верхушка обязательно сухая, заявляют эксперты. Если хлеб мокрый, угощение может быть испорченным, пишет «Тюменская область сегодня».
Кроме того, не допускается образование пустот на нижней и боковой поверхностях пасхального хлеба. Также не стоит брать подгоревшие куличи. Тюменцам советуют обращать внимание на дату производства, срок годности и условия хранения пасхального хлеба.