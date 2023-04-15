Тюменские футболисты проведут два домашних матча со старыми противниками

Первый мачт пройдет с футболистами из чувашского села Вурнары. Фото: Татьяна Коркина

Футбольный клуб «Тюмень» проведет два домашних матча с командами, которых уже обыгрывал в текущем сезоне. Игра состоится в ближайшее воскресенье. Лидеры четвертой группы второй лиги примут «Химик-Август» и «Челябинск». Наши спортсмены уже играли с соперниками на старте сезона, пишет «Вслух.ру».

Первый мачт пройдет с футболистами из чувашского села Вурнары. Он состоится 16 апреля в 3 часа дня. В первый раз тюменцы обыграли соперников со счетом 2:1. Вторая игра намечена на 23 апреля 2023 года, также на 3 часа дня.

Напомним, футбольный клуб «Тюмень» в прошлый раз «порвала» команду «Челябинск» всухую. Наши спортсмены вернулись домой со счетом 3:0.