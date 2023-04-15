В Тюменской области 15 апреля 2023 года ожидаются морозы вдвое сильней, чем в одном из самых холодных мест в мире

Температура воздуха днем в Тюменской области составит +2…-3 градуса Цельсия. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области морозы с каждым днем будут только крепчать. Сегодня, 15 апреля 2023 года, ветер подует северный, до 9 метров в секунду. Синоптики прогнозируют переменную облачность в регионе, ночью осадков не предвидится.

Подробный прогноз погоды на субботу опубликовали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

По народному календарю 15 апреля 2023 года отмечается день Тита Ледолома. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Температура воздуха днем в регионе составит +2…-3 градуса Цельсия, ночью похолодает до -16. Метеорологи обещают жителям региона аномально морозные для апреля ночи вплоть до 20 апреля.

Отметим, в обоих случаях морозы в Тюменской области ожидаются вдвое сильней, чем в Воркуте Республики Коми, которая входит в десятку самых холодных мест в мире, согласно данным открытых интернет-источников. Как сообщают синоптики, даже ночью 15 апреля 2023 года воздух похолодает здесь лишь до -5 градусов Цельсия.

По народному календарю 15 апреля 2023 года отмечается день Тита Ледолома. В Страстную субботу нельзя оставаться в одиночестве – можно притянуть к себе неприятности.